Влюблённую пару отправили в колонию за зверское убийство матери девушки

https://static.news.ru/photo/00b91cae-5f0c-11eb-ad67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омске суд приговорил 16-летнюю девушку и её 18-летнего друга к 8 и 13 годам лишения свободы соответственно за жестокое убийство матери школьницы. Причиной преступления стал запрет молодым людям встречаться.

Семейный конфликт начался в ноябре 2019 года. Когда аргументы за отношения пылких влюблённых были исчерпаны, пара решила устранить источник проблемы — саму женщину. Подростки в течение месяца продумывали план и способ совершения преступления. В ночь на 31 декабря они напали на мать девушки и нанесли её около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами.

Женщина оказала сопротивление. Она смогла нанести парню два удара ножом в ногу и выбраться из квартиры в подъезд, где её обнаружили соседи. Пострадавшую госпитализировали, однако в тот же день она скончалась от полученных ранений.

Приговором суда 18-летнему подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, его несовершеннолетней подруге назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что сообщникам было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью.

В ходе следствия и в ходе судебного разбирательства подростки частично признали свою вину, подтвердив факт нанесения ударов. Однако они утверждали, что именно женщина повела себя агрессивно, а они действовали в целях самообороны.

Тем не менее собранные следствием доказательства опровергли эту версию.

Ранее, как писал NEWS.ru, следователи в Ханты-Мансийском автономном округе завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который расстрелял двоих местных жителей.