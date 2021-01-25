Житель Югры предстанет перед судом за расстрел односельчан

https://static.news.ru/photo/b6980836-5eea-11eb-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Сургутского района, который расстрелял двоих местных жителей.

Инцидент произошёл в мае 2020 года в посёлке Федоровский. Мужчина, проживавший в общежитии по улице Ломоносова, поссорился с двумя односельчанами на почве личной неприязни. Одного из оппонентов он застрелил из охотничьего ружья на пороге своей комнаты, когда тот пришёл к нему для дальнейшего выяснения отношений. Второго обидчика мужчина ранил выстрелом в грудь у выхода из общежития. Ранение также отказалось смертельным.

Во время совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. После расстрела односельчан он ушёл в лес и уснул там. Спустя некоторое время его обнаружили и арестовали.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В настоящее время дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит лишение свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что 21 января суд приговорил военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, к 24,5 года колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсации на 9,8 млн рублей. Комитет солдатских матерей этот вердикт поддержал.