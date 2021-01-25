Житель Югры предстанет перед судом за расстрел односельчан

Следователи СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Сургутского района, который расстрелял двоих местных жителей.
Инцидент произошёл в мае 2020 года в посёлке Федоровский. Мужчина, проживавший в общежитии по улице Ломоносова, поссорился с двумя односельчанами на почве личной неприязни. Одного из оппонентов он застрелил из охотничьего ружья на пороге своей комнаты, когда тот пришёл к нему для дальнейшего выяснения отношений. Второго обидчика мужчина ранил выстрелом в грудь у выхода из общежития. Ранение также отказалось смертельным.
Во время совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. После расстрела односельчан он ушёл в лес и уснул там. Спустя некоторое время его обнаружили и арестовали.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В настоящее время дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит лишение свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного,
Ранее NEWS.ru писал, что 21 января суд приговорил военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, к 24,5 года колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсации на 9,8 млн рублей. Комитет солдатских матерей этот вердикт поддержал.