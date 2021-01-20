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Суд приговорил срочника Шамсутдинова к 24,5 года тюрьмы

09:30, 21 января 2021 67
Рамиль Шамсутдинов Рамиль Шамсутдинов Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, приговорили к 24,5 года колонии строгого режима.

Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путём частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — приводит ТАСС слова судьи.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергался в отдалённой воинской части.

В конце декабря присяжные признали рядового-срочника виновным в убийстве. Однако, по их мнению, он заслуживает снисхождения. Прокуратура придерживается противоположного мнения — «жалеть» фигуранта нельзя. NEWS.ru писал, что в ходе судебных разбирательств государственный обвинитель просил назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы.

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