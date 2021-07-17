Влюблённая пара разбилась после падения из окна в Москве

Влюблённая пара, по предварительным данным, выпала из окна многоэтажного жилого дома в Москве. Инцидент произошёл на улице Борисовские Пруды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Около 21:00 на улице Борисовские Пруды мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого дома, в результате чего оба погибли, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что погибшие при жизни встречались. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб на месте устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Устанавливаются личности погибших.

Ранее стало известно, что в Москве 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выкинул из окна свою новорождённую сестру. Девочка скончалась. Инцидент произошёл на улице Левобережной. Малышке было восемь дней. Она выпала из окна на седьмом этаже. В момент трагедии мать детей находилась в душе.