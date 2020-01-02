Жильцам многоквартирного дома в Астрахани, в котором произошёл пожар, будет оказана помощь.
Люди, потерявшие крышу над головой, размещены в одном из кризисных центров. Губернатор Игорь Бабушкин распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, — говорится в сообщении на сайте администрации Астраханской области.
Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего. Ситуация находится на его личном контроле.
Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Астрахани. Инцидент произошёл на улице Советской. Из огня были спасены восемь человек, судьба ещё одного пока неизвестна.