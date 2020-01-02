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Часть жителей дома в Твери, где в одной из квартир произошёл хлопок бытового газа, предполагается временно разместить в гостинице. Об этом сообщили в областном правительстве.

Речь идёт о 14 жителях, их обеспечат горячим питанием, окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные находятся у родственников, сказано в тексте сообщения. По информации городских властей, спасатели эвакуировали 52 человека....