Власти Кемеровской области назвали всех погибших на шахте «Листвяжная»

Власти Кузбасса назвали имена всех погибших на шахте «Листвяжная». Список появился на сайте администрации регионального правительства. В нём 46 фамилий работников шахты и пятерых спасателей.

По состоянию на 20:00 26.11.2021 г. в списке погибших на шахте значится 51 человек. Самому молодому погибшему горняку было 26 лет, самому возрастному мужчине — 55.

Ранее один из спасателей, пропавших во время поиска рабочих, был обнаружен живым. Это 51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП 64 человека пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.

По делу о ЧП задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Кроме того, прокуратура возбудила 55 административных дел после посещения 25 шахт в Кузбассе. В ходе проверок было выявлено множество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда.