https://static.news.ru/photo/15300676-2f91-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю/facebook.com

Причиной того, что в районе Владивостока под лёд провалились несколько машин, стало грубое нарушение автовладельцами, которые решили порыбачить, запрета на проезд в этом месте. Об этом сообщили в главке МЧС по Приморскому краю.

Помимо этого, рыбаки не придумали ничего лучше, как поставить транспорт рядом друг с другом. В результате лёд не выдержал такой нагрузки.

Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели — они тросами вытягивают машины, — приводит РИА Новости слова представителя МЧС.

Он уточнил, что под лёд провалились около 30 машин рыбаков, но частично. Глубина в этом месте не превышает двух метров. У некоторых в воду ушли лишь колёса.

Грустная ирония ситуации заключается в том, что буквально накануне региональное подразделение МЧС в очередной раз распространило предупреждение об опасности выезда на лёд на автотранспорте. Случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи фиксируются много лет. Однако рыбаков это не останавливает.

Между тем, отметили в ведомстве, за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность — штраф до трёх тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл на острове Русский под Владивостоком. Машины провалились под лёд в бухте Воевода, куда местные жители приехали порыбачить. Обошлось без жертв.