Вип-чиновник Минфина отправлен в психбольницу за клятвы «Тохе»

https://static.news.ru/photo/04490d08-cd5b-11eb-855d-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Директор одного из департаментов Минфина Михаил Санакоев отправлен в психбольницу после проявления неадекватного поведения. Вип-чиновник бегал по парковке ЖК «Алые паруса», бил руками по машинам, прятался под столами и называл сотрудников «Тохами», пишет «МК».

Изначально чиновника задержала полиция, 35-летнего Санакоева доставили в отдел. Однако, он прыгал через перила лестницы и прятался под столами. Время от времени топ-менеджер обращался к некоему «Тохе», спрашивал, уважает ли его тот и клялся в верности на коленях.

В полицию за директором приехала его мать. Она объяснила поведение сына стрессом на работе и попросила отпустить сына. Но полицейские решили не рисковать и вызвали скорую, которая доставила чиновника в психбольницу.

Как сообщалось ранее, в Москве задержали директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаила Санакоева. Мужчина вёл себя неадекватно.