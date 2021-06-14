Вип-чиновник Минфина отправлен в психбольницу за клятвы «Тохе»

Директор одного из департаментов Минфина Михаил Санакоев отправлен в психбольницу после проявления неадекватного поведения. Вип-чиновник бегал по парковке ЖК «Алые паруса», бил руками по машинам, прятался под столами и называл сотрудников «Тохами», пишет «МК».
Изначально чиновника задержала полиция, 35-летнего Санакоева
В полицию за директором приехала его мать. Она объяснила поведение сына стрессом на работе и попросила отпустить сына. Но полицейские решили не рисковать и вызвали скорую, которая доставила чиновника в психбольницу.
Как сообщалось ранее, в Москве задержали директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаила Санакоева. Мужчина вёл себя неадекватно.