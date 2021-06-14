Высокопоставленного чиновника Минфина задержали в Москве

В Москве задержали директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаила Санакоева. Мужчина вёл себя неадекватно, пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали представителя министерства и доставили его в отдел полиции. По словам охраны жилого комплекса, Санакоев вёл себя совершенно неадекватно и «нёс какую-то околесицу».
Ранее Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его подозревают в получении взятки.