Высокопоставленного чиновника Минфина задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/c758952a-ccfc-11eb-869e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаила Санакоева. Мужчина вёл себя неадекватно, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл в элитном жилом комплексе «Алые паруса». Издание сообщает, что примерно в пять утра чиновник бегал по парковке ЖК и бил рукой по машинам, чтобы на них сработала сигнализация. Какова была цель «забега» — не уточняется.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали представителя министерства и доставили его в отдел полиции. По словам охраны жилого комплекса, Санакоев вёл себя совершенно неадекватно и «нёс какую-то околесицу».

Ранее Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Его подозревают в получении взятки.