https://static.news.ru/photo/d39974a0-307a-11ea-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю выяснили, что стрельбу из пневматического ружья в посёлке Заводской, в результате которой пострадали двое детей, открыли подростки.

Нарушителями оказались несовершеннолетние 14 и 15 лет. Об этом журналистам 6 января сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Лица, чьи действия привели к ранениям у детей, были установлены в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий. Один из подростков взял ружьё у своего отца. Несовершеннолетний действовал из хулиганских побуждений.

В результате стрельбы пострадали не только дети. Кроме того, у троих жителей посёлка на окнах были повреждены стеклопакеты. По указанному факту в полицию уже поступило три заявления.

Инспекция выяснила, что стрелявший подросток воспитывается в благополучной семье. На профилактическом учёте он не стоит. Оружие в настоящее время отправили на экспертизу, — приводит РИА Новости сообщение от регионального СУ СК РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что следственные органы Приморья начали проверку по факту появления в социальных сетях и СМИ сведений о том, что в районе улицы Харьковской в посёлке Заводской Артёмовского городского округа от хулиганских действий неизвестного злоумышленника пострадали двое детей 10 и 15 лет.