Видео травмирования мужчины разорвавшимся колесом попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/8dc7e5dc-fe84-11ea-b14c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина пострадал в столице Кыргызстана Бишкеке на одной из станций техобслуживания в результате взрыва колеса.

На кадрах видно, как мужчина ремонтирует колесо от большегрузного автомобиля, оно взрывается, а работника подбрасывает вверх.

Инцидент произошёл 24 сентября примерно в 11:00 по местному времени в жилом массиве «Ак-Жар» возле объездной трассы. У пострадавшего множественные ушибы, переломы и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в БНИЦТО.

Ранее 18-летняя жительница Саратова пострадала при взрыве колеса троллейбуса. Инцидент произошёл на улице Памфилова рядом с домом 18. В МУПП «Саратовгорэлектротранс» сообщили, что троллейбус следовал по маршруту № 11, писал NEWS.ru.