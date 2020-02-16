https://static.news.ru/photo/84957190-509d-11ea-90e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Короткий видеоролик, на котором запечатлён мужчина, ранивший ножом двух человек в храме Николая Чудотворца в Москве, появился в Интернете.

На кадрах видно молодого человека в красной куртке, окружённого полицейскими. Один из них дважды спросил у мужчины, зачем он напал на храм. Однако тот не ответил. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.

Как писал NEWS.ru, нападавшему 26 лет, он приехал в Москву из Липецкой области. По предварительным данным, в момент происшествия он находился в неадекватном состоянии.