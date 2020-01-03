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Двое взрослых и двое детей погибли во время пожара в одном из частных домов в Московской области. Ещё одного человека удалось спасти.

Инцидент произошёл в деревне Борисовка в городском округе Подольск. Площадь возгорания составила 110 кв. м. Причины его возникновения пока неизвестны, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по...