Ранее NEWS.ru писал, что при ударе США в окрестностях аэропорта Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди осудил американские авиаудары по Багдаду и заявил, что они могут вызвать разрушительную войну в стране. Аль-Махди назвал подобные операции по ликвидации командиров Ирака грубым нарушением суверенитета страны. По его словам, роль американских войск в Ираке ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой в составе коалиции с «Исламским государством» (запрещено в России). Аль-Махди подчеркнул, что действия США «поджигают фитиль разрушительной войны в регионе».