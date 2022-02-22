Видео с места мощного взрыва в Донецке появилось в Сети

В Сети появились кадры с места мощного взрыва в центре Донецка. Неизвестный перебросил через забор телецентра взрывчатку. Грохот от взрыва был слышен во всех районах города, пишет РИА Новости.

По словам и. о. министра информации ДНР Даниила Безсонова, взрывное устройство не содержало поражающих элементов, но так как самой взрывчатки было много, то на месте взрыва осталась воронка.

В момент взрыва в здании телецентра находился директор и несколько сотрудников. Пострадавших в результате происшествия нет, но Безсонов считает это предупреждением журналистам.

Любая война современная сопровождается, в первую очередь, информационной борьбой. А журналисты — воины информационного фронта. Я думаю, это было своего рода предупреждение, — сказал и. о. министра, не исключив в последующем таких же актов.

Ранее Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики (МГБ) сообщило, что была предпринята попытка теракта в отношении экс-министра обороны Владимира Кононова. В результате подрыва был ранен местный житель.