Момент смерти в Москве известного актёра попал на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как 26-летний актёр Ринат Кафиятуллин тонет в бассейне фитнес-центра на Ангарской улице в Москве.
По данным РЕН ТВ, специалисты в настоящее время
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Кафиятуллин тонет, а сотрудники фитнес-центра пытаются его реанимировать.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров. Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей потерял сознание, и попытались оказать ему помощь. Приехавшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать артиста.
Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в молодёжном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
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