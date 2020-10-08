Момент смерти в Москве известного актёра попал на видео

https://static.news.ru/photo/7f27b28c-0947-11eb-bd21-fa163e074e61_660.jpg Фото: rinoeye/instagram.com

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как 26-летний актёр Ринат Кафиятуллин тонет в бассейне фитнес-центра на Ангарской улице в Москве.

По данным РЕН ТВ, специалисты в настоящее время пытаются установить наличие в организме актёра алкоголя или наркотиков в момент гибели. Установлено, что смерть артиста не была убийством.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Кафиятуллин тонет, а сотрудники фитнес-центра пытаются его реанимировать.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров. Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей потерял сознание, и попытались оказать ему помощь. Приехавшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать артиста.

Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в молодёжном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.