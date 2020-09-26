Вице-мэр Хабаровска Шапиро скончалась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0eaaaa1a-009a-11eb-8cef-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шапиро Фото: khabarovskadm.ru

Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро скончалась в возрасте 61 года. Ранее у неё был лабораторно подтверждён COVID-19.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевой Минздрав, врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее. Отмечается, что у Шапиро были хронические заболевания.

В конце августа она ушла в отпуск, после чего ей открыли больничный лист.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом. Болезнь протекает в лёгкой форме. В настоящее время чиновник перешёл на дистанционный режим работы. Также COVID-19 был выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

По данным на 27 сентября, в России обнаружено 7867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 1 151 438 человек. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, из них 99 человек умерли за последние сутки. Выздоровели 943 218 пациентов.