У главы Адыгеи обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/26af9616-fcad-11ea-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мурат Кумпилов/facebook.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом. Болезнь протекает в лёгкой форме. В настоящее время чиновник перешёл на дистанционный режим работы.

Как пишут «Аргументы недели», Кумпилов получил положительный тест на COVID-19, чувствует себя неплохо. Глава республики обратился к жителям с просьбой беречь себя, своих родных и близких.

Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в регионе могут работать магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей. Также могут работать кафе, образовательные учреждения, гостиницы и парки при условии соблюдения посетителями социальной дистанции.

По последним данным, в республике коронавирус был обнаружен 3 824 человек, на лечении находятся 508 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 3 285 человек, умер 31 человек.

Ранее коронавирус был обнаружен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко и губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Заболевание у обоих протекает в лёгкой форме. Чиновники продолжают работать в дистанционном режиме, сообщал NEWS.ru.