Вековое здание Дома культуры полыхает в Гусь-Хрустальном

https://static.news.ru/photo/cae6bfbc-bb11-11ea-9220-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 33.mchs.gov.ru

Здание Дома культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области пытаются потушить пожарные. Существует опасность распространения огня с ДК на помещение стадиона, которое находится рядом.

Площадь пожара уже увеличилась в три раза с изначально 800 квадратных метров до 2,4 тыс. квадратных метров, сообщает ТАСС. Огонь в здании Дома культуры вспыхнул в 21:16, ремонта в тот момент в помещении ДК не было.

Само здание было построено в 1929 году, в прошлом году в честь его 90-летия в учреждении культуры капитально отремонтировали кровлю, которая и полыхает в данные минуты. В простонародье ДК называют «клуб Ленина». Принадлежит он муниципальному учреждению «Единый социально-культурный центр».

По сообщениям пожарных, огонь быстро распространяется по зданию. Уже повреждены часть третьего этажа, зрительный зал и сцена. Погибших и пострадавших нет. Пожарные сообщают о локализации огня.

Это уже второй крупный пожар в учреждениях культпросвета региона за последние два дня. Так, 29 июня горел Владимирский академический театр драмы. В результате пострадали сцена, зрительный зал и фойе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь возник в задней части здания владимирского театра драмы. Тушили пожар 13 спецмашин.