Театр загорелся во Владимире

https://static.news.ru/photo/3fc259f4-ba13-11ea-a6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

МЧС по Владимирской области сообщило о пожаре в драматическом театре региональной столицы. Огонь возник в задней части здания.

Инцидент произошёл в доме 4 по улице Дворянской, передаёт ТАСС. На место незамедлительно выехали спасатели.

В настоящий момент в ликвидации возгорания задействовано 13 машин.

Как писал NEWS.ru, 29 июня в Москве в доме на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о семи травмированных.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.

Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме.