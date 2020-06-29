Театр загорелся во Владимире

МЧС по Владимирской области сообщило о пожаре в драматическом театре региональной столицы. Огонь возник в задней части здания.
Инцидент произошёл в доме 4 по улице Дворянской,
В настоящий момент в ликвидации возгорания задействовано 13 машин.
Как писал NEWS.ru, 29 июня в Москве в доме на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о семи травмированных.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.
Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме.
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