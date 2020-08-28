В ЮАР две львицы убили спасшего их зоозащитника

68-летний зоозащитник Вест Мэтьюсон из ЮАР пал жертвой когтей и зубов двух белых львиц, которых он вывел на прогулку.
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Сноха погибшего считает, что животные не хотели причинить ему вреда, а просто затеяли какую-то жестокую игру. После убийства они не стали есть свою жертву. Сейчас львицы находятся в приюте для исчезающих животных, вероятно, их отпустят в дикую природу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что парк экзотических животных The Greater Wynnewood, принадлежавший Джо Экзотику из документального сериала «Король тигров», закрыли навсегда.
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