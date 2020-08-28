В ЮАР две львицы убили спасшего их зоозащитника

https://static.news.ru/photo/af0956ba-e9fb-11ea-a607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lion Tree Top Lodge/Facebook

68-летний зоозащитник Вест Мэтьюсон из ЮАР пал жертвой когтей и зубов двух белых львиц, которых он вывел на прогулку.

Об этом сообщает Telegraph. Несколько лет назад Мэтьюсон спас животных с охотничьей фермы. Тогда львицы убили человека, но зоозащитник заступился за них, заявив, что на самом деле они не агрессивны и спокойны. Звери впоследствии жили в его сафари-парке и охотились на диких животных.

Сноха погибшего считает, что животные не хотели причинить ему вреда, а просто затеяли какую-то жестокую игру. После убийства они не стали есть свою жертву. Сейчас львицы находятся в приюте для исчезающих животных, вероятно, их отпустят в дикую природу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что парк экзотических животных The Greater Wynnewood, принадлежавший Джо Экзотику из документального сериала «Король тигров», закрыли навсегда.