Зоопарк «Короля тигров» закрыли навсегда

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Парк экзотических животных The Greater Wynnewood, принадлежавший Джо Экзотику из докуменатльного сериала «Король тигров», закрыли навсегда. Поклонники проекта не больше не смогут его посетить.

Нынешний владелец зоопарка Джефф Лоу заявил, что добровольно связался с Министерством сельского хозяйства США и попросил, чтобы его лишили лицензии, позволяющей покупать и продавать животных, сообщает Variety. Ему заморозили разрешение на 21 день.

Лоу пришлось так поступить из-за организации PETA, занимающейся борьбой за права животных.

По данным «Би-би-си», зоопарк было решено закрыть после решения суда, согласно которому активистке и владелице своего зоопарка с дикими кошками передали $1 млн в рамках дела о товарном знаке.

В распоряжении Лоу остаётся другое владение, расположенное в штате Оклахома, которое станет местом для создания контента, имеющего отношение к «Королю тигров». Он заявил, что о животных будут заботиться, что избавит инспекций Минсельхоза и активистов PETA.

Как писал NEWS.ru, издание Hollywood Weekly Magazine подало в суд на компании Netflix, CBS Studios, Paramount и Imagine Television из-за названия документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».