В Ярославской области три человека помещены в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
По данным регионального Роспотребнадзора, у пациентов сомнительный анализ. Такой анализ, не подтверждённый лабораторией федерального центра, считается положительным. Поэтому власти сейчас устанавливают список лиц, с которыми контактировали эти граждане,
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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