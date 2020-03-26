https://static.news.ru/photo/a4b85006-6f6e-11ea-b4e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославской области три человека помещены в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По данным регионального Роспотребнадзора, у пациентов сомнительный анализ. Такой анализ, не подтверждённый лабораторией федерального центра, считается положительным. Поэтому власти сейчас устанавливают список лиц, с которыми контактировали эти граждане, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.