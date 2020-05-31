В ЯНАО унесло течением плот с детьми

https://static.news.ru/photo/055baae8-a3db-11ea-bd34-fa163e074e61_660.jpg Фото: поисково-спасательная группа Ямальского района ГКУ «Ямалспас»

В ЯНАО спасли трёх детей, которых унесло течением на самодельном плоту из пенопласта. Два мальчика и девочка были доставлены в больницу для осмотра, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самому старшему из детей — 12 лет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье в селе Яр-Сале.

Местным спасателям поступило сообщение, что на озере Сор дети катаются на плотах. Первым к месту вызова прибыл начальник поисково-спасательной группы Денис Разборский, к этому времени плот уже был в 150 метрах от берега, и вскоре дети очутились в воде.

Денис Разборский немедленно бросился в воду, в это время второй спасатель Антон Пуйко начал заводить лодку. Благодаря грамотным действиям <...> детей удалось достать из воды и доставить на берег, — сообщили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у побережья тайского острова Пхукет спасли двух девушек из России. 25-летнюю Марию и 27-летнюю Ксению унесло в море на надувных кругах в виде пончиков. Пропажу туристок заметил гид. Спасатели обнаружили россиянок спустя час поисков в трёх километрах от берега.