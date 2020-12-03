В Ялте недовольный стоимостью поездки пассажир такси устроил драку

В Ялте пассажиру не понравилась стоимость поездки. Видео конфликта попало на видео.
Как
Когда таксист попытался закрыть окно, пассажир даже и не попытался убрать руку.
Взял деньги и руку заблокировал! Ты придурок, что ли? — крикнул он и дёрнул руку с такой силой, что разбилось стекло.
Всё происходящее снимали на видео проходившие мимо девушки, они пригрозили вызвать полицию.
Накануне в центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на таксиста. Как сообщал NEWS.ru, около 05:00 30 ноября таксист подобрал на Нижегородской улице пассажира. Почти сразу по неустановленным причинам мужчина ударил водителя в грудь ножом и сбежал. Таксист смог самостоятельно вызвать медиков и полицию. За подозреваемым в нападении началась погоня по Третьему транспортному кольцу. Полицейские настигли 29-летнего мужчину в районе Автомобильного проезда, он сдался правоохранителям после того, как те произвели предупредительный выстрел в воздух.