В Ялте недовольный стоимостью поездки пассажир такси устроил драку

https://static.news.ru/photo/79b7ef50-3571-11eb-b7a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ялте пассажиру не понравилась стоимость поездки. Видео конфликта попало на видео.

Как пишет Life.ru, пассажир планировал ночью доехать до Гурзуфа, что находится в 18 км от города. После того как таксист назвал цену — полторы тысячи рублей, мужчина возмутился и стал хватать водителя через окно. По его словам, стоимость должна быть в три раза ниже, он также обвинил его в отсутствии лицензии.

Когда таксист попытался закрыть окно, пассажир даже и не попытался убрать руку.

Взял деньги и руку заблокировал! Ты придурок, что ли? — крикнул он и дёрнул руку с такой силой, что разбилось стекло.

Всё происходящее снимали на видео проходившие мимо девушки, они пригрозили вызвать полицию.

Накануне в центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на таксиста. Как сообщал NEWS.ru, около 05:00 30 ноября таксист подобрал на Нижегородской улице пассажира. Почти сразу по неустановленным причинам мужчина ударил водителя в грудь ножом и сбежал. Таксист смог самостоятельно вызвать медиков и полицию. За подозреваемым в нападении началась погоня по Третьему транспортному кольцу. Полицейские настигли 29-летнего мужчину в районе Автомобильного проезда, он сдался правоохранителям после того, как те произвели предупредительный выстрел в воздух.