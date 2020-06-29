В Якутии загорелся рудник с рабочими

В Якутии произошло возгорание на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе. В настоящее время в горной выработке находятся 98 рабочих, ведётся эвакуация.
Как
Уровень газовоздушной смеси в норме. Подробности происшествия выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.
Накануне пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии сообщила о лесном пожаре в труднодоступной местности национального парка «Кыталык». Основные участки возгорания расположены на труднодоступной местности. К тушению огня были привлечены силы федерального резерва и мобилизованные граждане.
NEWS.ru писал, что эксперты-экологи Стокгольмского университета заявили о высоком риске пожаров в Якутии.
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