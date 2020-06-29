В Якутии загорелся рудник с рабочими

https://static.news.ru/photo/ca45b62a-ba9a-11ea-919d-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.Ykt.Ru: главные новости Якутии/vk.com

В Якутии произошло возгорание на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе. В настоящее время в горной выработке находятся 98 рабочих, ведётся эвакуация.

Как сообщили в ГУГ МЧС России по Республике Саха, пожар возник в погрузочно-разгрузочной машине. На месте происшествия работают два отделения Якутского ВГСО ФГУП «ВГСЧ» в составе 15 человек и 2 единицы техники, а также оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

Уровень газовоздушной смеси в норме. Подробности происшествия выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии сообщила о лесном пожаре в труднодоступной местности национального парка «Кыталык». Основные участки возгорания расположены на труднодоступной местности. К тушению огня были привлечены силы федерального резерва и мобилизованные граждане.

NEWS.ru писал, что эксперты-экологи Стокгольмского университета заявили о высоком риске пожаров в Якутии.