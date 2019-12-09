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Местонахождение одного постояльца подмосковного гостиничного комплекса «Усадьба Ромашково», в котором случился пожар, остаётся неизвестной. В МЧС предполагают, что он мог выехать из села Ромашково Одинцовского района раньше, чем огонь охватил здание.

В момент начала пожара внутри гостиницы находились 30 человек, 29 из них покинули помещения самостоятельно, сообщает ТАСС. Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь в гостиничном комплексе продолжает распространяться. В настоящее время...