Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники УФСИН РФ по Якутии проверяют обстоятельства смерти работника следственного изолятора № 1.

Согласно предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Тело было обнаружено по месту жительства, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Дмитрий Разумовский обнаружен мёртвым в Москве. Он возглавлял адвокатский кабинет «Содействие», там сообщили, что смерть руководителя не носит криминальный характер. По имеющимся данным, в качестве приоритетной версии смерти адвоката рассматривается суицид.

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