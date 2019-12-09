Сотрудники УФСИН РФ по Якутии проверяют обстоятельства смерти работника следственного изолятора № 1.
Согласно предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Тело было обнаружено по месту жительства, передаёт
Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Дмитрий Разумовский обнаружен мёртвым в Москве. Он возглавлял адвокатский кабинет «Содействие», там сообщили, что смерть руководителя не носит криминальный характер. По имеющимся данным, в качестве приоритетной версии смерти адвоката рассматривается суицид.
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