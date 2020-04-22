В Якутии под лёд ушла машина с пятью детьми

В Якутии на реке Вилюй под лёд провалился автомобиль, в котором находились семь человек. По данным спасателей, среди пассажиров было пятеро детей, один ребёнок погиб.
Трагедия произошла в 2 км от села Верхневилюйск, на 440-м километре реки Вилюй, в результате несанкционированного выезда машины на лёд.
Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное,
Ранее в регионе из-за потепления были перекрыты все ледовые переправы, а также из-за карантинных мероприятий была приостановлена перевозка людей через реки Лена и Алдан.
Ранее власти посёлка Култук Иркутской области рекомендовали местным жителям временно покинуть свои дома из-за дорожной аварии, в результате которой опрокинулся грузовик. Предполагается, что он перевозил некие химикаты, писал NEWS.ru.
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