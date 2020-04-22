В Якутии под лёд ушла машина с пятью детьми

https://static.news.ru/photo/05a69d8c-8473-11ea-b02c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ИА SakhaNews/vk.com

В Якутии на реке Вилюй под лёд провалился автомобиль, в котором находились семь человек. По данным спасателей, среди пассажиров было пятеро детей, один ребёнок погиб.

Трагедия произошла в 2 км от села Верхневилюйск, на 440-м километре реки Вилюй, в результате несанкционированного выезда машины на лёд.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила РИА Новости пресс-служба ГУМЧС России по республике.

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Ранее власти посёлка Култук Иркутской области рекомендовали местным жителям временно покинуть свои дома из-за дорожной аварии, в результате которой опрокинулся грузовик. Предполагается, что он перевозил некие химикаты, писал NEWS.ru.