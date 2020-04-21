Жители посёлка под Иркутском покидают дома из‑за грузовика с химикатами

https://static.news.ru/photo/420b2eb4-83a1-11ea-aba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ/vk.com

Власти посёлка Култук Иркутской области рекомендовали местным жителям временно покинуть свои дома. Это связано с дорожной аварией, в результате которой опрокинулся грузовик. Предполагается, что он перевозил некие химикаты.

ДТП произошло в Слюдянском районе на автодороге Р258 «Байкал», которая связывает Иркутскую область с Бурятией и Забайкальским краем. Грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину.

Мы людей оповестили, которые на близлежащих улицах живут, чтобы уехали к родственникам, к знакомым на период, пока фуру эту не поднимут, — цитирует «Интерфакс» представителя администрации посёлка.

Известно, что пострадавших в ДТП нет. Движение транспорта перекрыто. На месте работают представители МЧС, ГИБДД и подрядной дорожной организации.

Ранее в Чечне, как писал NEWS.ru, грузовая «Газель» столкнулась с иномаркой. В результате аварии грузовик загорелся, а затем взорвался.