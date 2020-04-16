Грузовик взорвался после ДТП в Чечне

https://static.news.ru/photo/0425c6e4-800f-11ea-a1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Чечни/facebook.com

Грузовая «Газель» столкнулась с иномаркой в Чечне. В результате ДТП грузовик загорелся, а затем взорвался. Инцидент произошёл в чеченском селе Алхан-Кала.

Произошло возгорание грузового автомобиля и последующий взрыв газового баллона. Погибших и пострадавших нет, — говорится в пресс-службе регионального управления МЧС по Чечне.

В результате ДТП грузовик почти полностью сгорел. По факту ДТП проводится проверка.

NEWS.ru писал, что в Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Авария произошла в городе Бутурлиновка.

В Москве автобус, три грузовика и легковой автомобиль разбились на 280-м километре МКАД. Авария произошла в 05:00 12 апреля. Никто не пострадал, автобус был без пассажиров.