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В Вологде нашли мёртвой пропавшую девочку

23:01, 18 октября 2021
В Вологде нашли мёртвой пропавшую девочку Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Девятилетняя девочка, поиски которой велись два дня в Вологде, найдена мёртвой. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщает ТАСС.

Найдена. Погибла, — отметил источник агентства в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

Ребёнок ушёл из дома утром 16 октября. Семья начала её искать на следующий день, ближе к обеду. Семья состоит на учёте как неблагополучная. У матери есть ещё 14-летний сын.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Вологде полицейские и добровольцы обследуют объекты инфраструктуры и ЖКХ, в том числе колодцы, септики и территорию, прилегающую к воде. Следователи проверяют версии произошедшего, допрашивают горожан, родственников, знакомых и педагогов ребёнка.

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