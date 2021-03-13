В Волгоградской области ребёнок погиб в ледяной воде

https://static.news.ru/photo/615fa44a-84de-11eb-93a8-96000091f725_660.jpg Фото: volgograd.sledcom.ru

Трое мальчиков в возрасте от 6 до 10 лет провалились под лёд на реке Ахтуба под Волгоградом, один из них скончался.

По данным СУ СК РФ по Волгоградской области, два брата 10 и 7 лет вместе с шестилетним другом пошли гулять на реку. Мальчики зашли на лёд, который не выдержал их веса. Ставшие очевидцами происшествия взрослые бросились на помощь и вытащили детей. Один из несовершеннолетних «спустя непродолжительное время скончался», уточнили в областном следственном управлении СК.

Остальные двое госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что погибший — семилетний младший брат. Следственный комитет инициировал проверку по факту гибели ребёнка. В ведомстве напомнили, что с наступлением оттепели потенциальных опасностей на улице становится больше. Одна из них — уже утративший прочность лёд, особенно опасный для детей.

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