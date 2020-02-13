В Волгограде учеников музыкальной школы пришлось эвакуировать из-за аварии на теплотрассе. Сотрудников предприятия теплоснабжения ждали на месте инцидента около часа.
Как
В то же время местные СМИ публикуют фото и видео, на которых видно, как вода затопила помещения школы и подходит к электросети. Кроме того, из-за кипятка на полу детей пришлось выводить по деревянным скамейкам.
Как писал NEWS.ru ранее в пермском мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек. Выбраться из отеля люди не смогли из-за его трудного расположения.
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