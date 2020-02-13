https://static.news.ru/photo/3ce97e08-4e50-11ea-9f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Волгоград/vk.com

В Волгограде учеников музыкальной школы пришлось эвакуировать из-за аварии на теплотрассе. Сотрудников предприятия теплоснабжения ждали на месте инцидента около часа.

Как сообщили РИА Новости в школе, инцидент произошёл в четверг утром, 13 февраля, во время занятий. Кипяток залил подвал учреждения, дети в это время находились на верхних этажах. Собеседник агентства назвал произошедшее «небольшой техногенной аварией».

В то же время местные СМИ публикуют фото и видео, на которых видно, как вода затопила помещения школы и подходит к электросети. Кроме того, из-за кипятка на полу детей пришлось выводить по деревянным скамейкам.

Как писал NEWS.ru ранее в пермском мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек. Выбраться из отеля люди не смогли из-за его трудного расположения.