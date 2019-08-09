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Травмы при съезде в кювет рейсового автобуса в Курганской области получили 16 человек. Среди пострадавших есть ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По последней информации, пострадали 16 человек, из них один ребёнок 2007 года рождения, погибших нет, — приводит ТАСС сообщение МЧС. В больнице находятся четыре человека, остальным помощь была оказана амбулаторно....