Фото: Lucky Fighter/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании Utair, совершил вынужденную посадку в Якутии из-за дефицита тяги. На его борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Пострадавших нет.

Вертолёт Ми-8 при взлёте в условиях развития дефицита тяги произвёл вынужденную посадку. Экипаж не допустил опрокидывания вертолёта, — сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

В Utair добавили, что вертолёт получил повреждения хвостовой балки.

Как писал News.ru, в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения вертолёт совершил жёсткую посадку, едва успев взлететь. Он хвостом задел землю, после чего тут же сел.

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