Вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании Utair, совершил вынужденную посадку в Якутии из-за дефицита тяги. На его борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Пострадавших нет.
Вертолёт Ми-8 при взлёте в условиях развития дефицита тяги произвёл вынужденную посадку. Экипаж не допустил опрокидывания вертолёта, —
сообщилиТАСС в пресс-службе авиакомпании.
В Utair добавили, что вертолёт получил повреждения хвостовой балки.
Как писал News.ru, в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения вертолёт совершил жёсткую посадку, едва успев взлететь. Он хвостом задел землю, после чего тут же сел.