Фото: Igor Dvurekov/russianplanes.net/CC BY-SA 3.0

В районе Чаяндинского нефтегазового месторождения вертолёт совершил жёсткую посадку, едва успев взлететь. Пострадавших нет.

Вертолёт совершал взлёт и хвостом задел землю, после чего тут же сел, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Он добавил, что вертолёт Ми-8 принадлежит авиакомпании Utair.

Как писал News.ru, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате инцидента погибли пилот и пассажир.

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