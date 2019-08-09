https://static.news.ru/photo/a3dd4cac-bb43-11e9-ac93-fa163e074e61_660.jpgФото: Igor Dvurekov/russianplanes.net/CC BY-SA 3.0
В районе Чаяндинского нефтегазового месторождения вертолёт совершил жёсткую посадку, едва успев взлететь. Пострадавших нет.
Вертолёт совершал взлёт и хвостом задел землю, после чего тут же сел, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Он добавил, что вертолёт Ми-8 принадлежит авиакомпании Utair.
Как писал News.ru, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате инцидента погибли пилот и пассажир.