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Предпринимателя из Приморья Игоря Польченко задержали на Кипре. Он подозревается в махинациях при получении кредитов на сумму более 7 млрд рублей.

Россиянин вместе с женой уехал на остров и купил там недвижимость после того, как на родине к нему появились претензии у банков и государства. Супруга Польченко, по некоторым данным, является...