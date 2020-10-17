В Уфе из-за пожара погибли три человека

https://static.news.ru/photo/8e674cea-10a8-11eb-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

В Уфе мужчина и две женщины стали жертвами пожара в одной из квартир 20-этажного дома по улице Максима Рыльского, 12. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

Прибывшие на место пожарные увидели сильный дым, который шёл из квартиры на 16-м этаже. Когда они попали в жилище, то обнаружили двух женщин и мужчину. Пострадавшие находились в бессознательном состоянии. Их передали бригаде медиков, которые констатировали смерть. В квартире на площади в 6 кв. м. горели личные вещи.

Из дома были эвакуированы 60 человек, из них 12 детей. Пожар был локализован в 20:18 (18:18 мск), открытое горение ликвидировали через 2 минуты.

Устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего.

NEWS.ru писал, что в Новосибирске три ребёнка погибли на пожаре. Загорелось нежилое строение по улице Хигинская. В нём проживала семья. Спасатели вытащили из завалов тела детей 2013-го, 2015-го и 2017-го годов рождения. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.