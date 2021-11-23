В Тюмени задержали сбившего насмерть рабочих майора юстиции

В Тюмени задержали сотрудника Следственного комитета, который насмерть сбил двух рабочих, сообщили в региональном управлении СК РФ. В ближайшее время его планируют уволить по отрицательным мотивам. Следствие также заявило о намерении привлечь виновника аварии «по всей строгости закона».

Учитывая тяжесть совершённого преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жёсткой меры пресечения — заключения под стражу. В ближайшее время будет решён вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств аварии, опрашиваются очевидцы. Задержанному провели освидетельствование на состояние опьянения. В СК подчеркнули, что следствие намерено привлечь виновника аварии к уголовной ответственности по всей строгости закона, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству,

Следственный комитет всегда пресекал и в дальнейшем намерен жёстко пресекать все факты преступных деяний в государственных и правоохранительных органах, — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Тюмени пьяный водитель на BMW сбил двух дорожных рабочих. Пострадавшие скончались на месте. Мужчины производили дорожные работы. Однако водитель не заметил этого и влетел в них на полной скорости. По данным «Известий», за рулём автомобиля находился майор юстиции Павел Шадрин.