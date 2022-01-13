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В Тюмени учеников школ эвакуировали из-за угроз о минировании

15:03, 13 января 2022
В Тюмени учеников школ эвакуировали из-за угроз о минировании Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Учащихся всех школ Тюмени эвакуируют из-за сообщений о минировании, рассказали в департаменте образования и науки региона, передаёт «Коммерсант Урал». Отмечается, что в учебных заведениях проводятся проверки. Ранее аналогичные угрозы поступали в школы Екатеринбурга, Красноярска, Архангельска, Саратова и Нижнего Новгорода.

В пресс-службе регионального главка МВД изданию пока не прокомментировали информацию об угрозах.

Ранее сообщалось об эвакуации учащихся школ Нижнего Новгорода. Кроме того, в школах Саратова 13 января были отменены занятия, школьников Архангельска перевели в этот день на дистанционное обучение, в Красноярске были эвакуированы учащиеся более 100 учебных заведений. Все случаи связаны с поступившими угрозами минирования.

12 января из-за аналогичных сообщений эвакуировали учеников 93 школ Екатеринбурга. Как сообщил источник в силовых структурах, звонки о минировании в Екатеринбурге были сделаны из-за рубежа, так как использовалась IP-телефония. По его словам, подобные сообщения имеют цель отвлечь силы правоохранительных органов, объяснил он.

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