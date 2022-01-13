Угрозы о минировании поступили в школы Нижнего Новгорода

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В Москве на Сущёвском Валу загорелись торговые помещения. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Огонь распространяется по второму этажу здания, у которого уже обрушилась крыша, пишет Mash.

Как видно на опубликованных в Сети кадрах, из здания валит густой дым. Из-за него движение по ТТК в районе пожара затруднено. О пострадавших не сообщается. Другие подробности инцидента также не...