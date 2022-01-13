Угрозы о минировании поступили в школы Нижнего Новгорода
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:09, 13 января 2022
Фото: zloi_nino/vk.com
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Сообщения о минировании поступили в несколько школ Нижнего Новгорода, учащихся эвакуировали, сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на источник в городской администрации. Управление МЧС по Нижегородской области произошедшее ещё не подтвердило.
Я проснулся чуть раньше будильника, посмотрел на часы, время было 08:11. Обратил внимание на непривычный шум за окном, которое выходит на школу № 5. Увидел на площадке перед школой очень много ребят, кого-то ещё продолжали выводить. Все были одеты в куртки. Через какое-то время стали подходить родители детей, кого-то забирать, — рассказал очевидец.
По словам пользователей социальных сетей, учеников эвакуировали также из школ №№ 1, 12, 14, 19, 24, 54, 85 и из лицея № 82.
Ранее из-за угроз о минировании отменили занятия в учебных заведениях Саратова. Отмечается, что экстренные службы проводят мероприятия по обследованию зданий школ.
Также из-за аналогичных угроз перевели на дистанционное обучение школьников Архангельска. Как отметила исполняющая обязанности директора департамента образования Елена Ерыкалова, так как у школ есть возможность предоставить образовательные услуги удалённо, то для обеспечения безопасности детей было принято решение перевести их на дистанционное обучение.