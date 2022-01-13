Школы Архангельска перевели на дистанционку из-за угроз о минировании

Все школы Архангельска перевели на дистанционное обучение из-за поступивших угроз о минировании, сейчас здания обследуются специалистами, сообщает пресс-служба администрации города. Родителей школьников просят сохранять спокойствие. Накануне из-за подобных сообщений пришлось эвакуировать сотрудников арбитражного суда и мэрии, однако угрозы не подтвердились.

В связи с поступившей информацией о минировании зданий школы будут обследованы соответствующими органами. Принято решение временно перевести учеников всех школ города на дистанционное обучение, включая вторые смены, — говорится в сообщении.

Как отметила исполняющий обязанности директора департамента образования Елена Ерыкалова, так как у школ есть возможность предоставить образовательные услуги удалённо, то для обеспечения безопасности детей было принято решение перевести их на дистанционное обучение.

12 января в Архангельске после сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы администрация города и арбитражный суд. Ничего опасного в зданиях не обнаружено.

Ранее также стало известно, что в Красноярске за предыдущие дни было эвакуировано в общей сложности более 100 школ. По информации антитеррористической комиссии края, на электронные почты учреждений поступили «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма».

Сообщалось, что звонки о минировании школ в Екатеринбурге были сделаны из-за рубежа, так как использовалась IP-телефония. Как сообщил источник в силовых структурах, подобные сообщения призваны отвлечь силы правоохранительных органов.