Более 100 школ в Красноярске эвакуированы из-за сообщений о минировании

Персонал и учащиеся эвакуированы более чем в 100 школах Красноярска, сообщили ТАСС в управлении образования города. По информации антитеррористической комиссии края, на электронные почты организаций и учреждений поступили «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма».

Эвакуировано 111 школ, — сообщил представитель управления образования.

12 января сотрудников и учащихся 93 школ Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о минировании. Сведения о нём поступали в образовательные учреждения ещё 10 января, тогда правоохранители не выявили в зданиях опасных веществ. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что ведут проверку по факту полученной информации о массовом минировании школ.

Также сообщалось, что звонки о минировании школ в Екатеринбурге были сделаны из-за рубежа, так как использовалась IP-телефония. Как сообщил источник в силовых структурах, подобные сообщения призваны отвлечь силы правоохранительных органов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области организовать процессуальную проверку массового «минирования» и доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях.