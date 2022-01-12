Бастрыкин потребовал проверить массовое «минирование» школ в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить массовое «минирование» школ Екатеринбурга, сообщается на сайте СК. Поводом для этого стали сообщения в СМИ, согласно которым в Екатеринбурге из-за ложных сообщений об акте терроризма эвакуировали более 150 общеобразовательных учреждений.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Богинскому М.В. организовать процессуальную проверку, доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудников и учащихся 93 школ Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о минировании. Сведения о нём поступали в образовательные учреждения ещё 10 января, тогда правоохранители не выявили в зданиях опасных веществ. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что ведут проверку по факту полученной информации о массовом минировании школ.

Также сообщалось, что звонки о минировании школ в Екатеринбурге были сделаны из-за рубежа, так как использовалась IP-телефония. Как сообщил источник в силовых структурах, подобные сообщения имеют цель отвлечь силы правоохранительных органов.