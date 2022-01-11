В Екатеринбурге почти 100 школ эвакуировали из-за «минирования»

Сотрудников и учащихся 93 школ Екатеринбурга эвакуировали утром 12 января из-за сообщений о «минировании», передаёт РИА Новости со ссылкой на департамент образования горадминистрации. Сведения о предполагаемом минировании поступали в образовательные учреждения ещё 10 января.

Произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09.00 (07.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщения о «минировании» поступали в екатеринбургские школы с 10 января. Тогда правоохранители не выявили в зданиях опасных веществ.

11 января неизвестные сообщили о минировании посольств Таджикистана и Киргизии в Москве. Сигнал о взрывных устройствах был получен накануне, 10 января. Полиция проводит проверку по факту ложной угрозы взрывов. В анонимном сообщении указывалось, что в зданиях посольств Таджикистана и Киргизии заложены мощные взрывные устройства.

Также злоумышленники заявили, что при попытке обезвреживания взрывчатки произойдёт взрыв. Вместе с тем анонимы выдвинули требование вывести войска этих двух стран с территории Казахстана. К зданиям посольств были вызваны кинологи с собаками и полиция. Взрывчатых веществ обнаружено не было, а эвакуация здания не проводилась. Столичная полиция начала проверку по факту сообщений о минировании.