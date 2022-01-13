В школах Саратова отменили уроки из-за сообщений о минировании

Занятия в учебных заведениях Саратова 13 января отменили из-за угроз о минировании, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Отмечается, что экстренные службы проводят мероприятия по обследованию зданий школ. Ранее из-за аналогичных угроз перевели на дистанционное обучение школьников Архангельска.

Эвакуация происходит постепенно, после того как правоохранительные органы официально уведомляют руководство школ о проводимых мероприятиях, — говорится в сообщении.

Ранее из-за поступивших сообщений о минировании все школы Архангельска были переведены на дистанционный режим работы. Здания обследовали специалисты, родителей попросили сохранять спокойствие. Кроме того, из-за подобных сообщений пришлось эвакуировать сотрудников арбитражного суда и мэрии. Однако сообщения оказались ложными.

13 января из-за подобных угроз были эвакуированы сотрудники и ученики 111 школ Красноярска. По информации антитеррористической комиссии края, на электронные почты организаций и учреждений поступили «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма».

За день до этого сотрудников и учащихся 93 школ Екатеринбурга также эвакуировали из-за сообщений о минировании. Сообщения поступали в образовательные учреждения ещё 10 января, тогда правоохранители не выявили в зданиях опасных веществ. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что ведут проверку по факту полученной информации о массовом минировании школ. Также сообщалось, что звонки о минировании школ в Екатеринбурге были сделаны из-за рубежа, так как использовалась IP-телефония.