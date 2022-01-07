В Тюмени девять человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

В Тюмени девять человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые в сбыте некачественной продукции, сообщается на сайте управления СКР по Тюменской области.

Согласно версии следствия, в период с 3 января несколько человек купили в торговых точках на Рижской и Ставропольской улицах Тюмени нелицензированную спиртосодержащую жидкость, продававшуюся под видом водки «Родники Сибири». В бутылках оказался метиловый спирт, представляющий опасность для жизни и здоровья человека.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По горячим следам задержаны четверо подозреваемых.

Следователи осмотрели места происшествий, провели обыски у подозреваемых и потерпевших, назначили ряд экспертиз, а также проводят допрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошёл в подмосковной Балашихе. Там суррогатным алкоголем отравились четыре человека, три из которых умерли. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых по делу. Суд арестовал их до 2 марта.