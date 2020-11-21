В томском депздраве рассказали о состоянии выпавшего из окна ребёнка

https://static.news.ru/photo/b8d91fd0-2ce6-11eb-84ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние шестилетней девочки, которая упала с высоты четвёртого этажа в Томске, стабилизировалось. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Ночь ребёнок провёл в реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки, и уже сегодня она была переведена в отделение, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Характер травм, которые получила девочка, в департаменте не уточнили.

Инцидент произошёл 21 ноября. Ребёнок выпал из окна жилого дома. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что девочка приземлилась в сугроб и, возможно, поэтому осталась жива. После падения она отряхнулась и пошла домой, прихрамывая.

Позднее родители обнаружили у ребёнка переломы и вызвали скорую помощь. Ребёнка госпитализировали. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Как писал NEWS.ru, трёхлетняя девочка выпала из окна квартиры 17-го этажа и выжила в подмосковном Одинцово.