МВД проверит сообщения о похищении жительниц Дагестана из приюта в Казани

Министерство внутренних дел Татарстана проверяет информацию о похищении двух жительниц Дагестана из приюта для женщин в Казани. Как сообщили RT в региональном МВД, якобы подозреваются люди в полицейской форме.

Основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» заявила , что люди в форме сотрудников правоохранительных органов похитили из кризисного центра «Мамин дом» двух девушек. Они бежали от своих семей, по имеющимся сведениям, из-за принудительного брака.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении семи человек, обвиняемых в похищении женщин и отправке их в Таиланд для занятия проституцией, передано в суд.

По версии следствия, в марте 2015 года осуждённый за вовлечение в занятие проституцией, находясь в заключении, решил продолжить своё противозаконное ремесло и организовать группу для вовлечения россиянок в секс-рабство.

С 2015 по 2018 год пострадала 21 женщина. В феврале 2017 года под его руководством во Владивостоке были похищены две девушки, которых заставляли заниматься секс-работой в Таиланде. Одна из потерпевших смогла убежать до отправки за границу.