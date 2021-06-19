16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Татарстане девочка погибла из-за потерявшего управление квадроцикла

02:26, 20 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане один человек погиб, ещё трое пострадали в результате происшествия с участием квадроцикла. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошёл в селе Ключищи. По имеющимся данным, женщина 1969 года рождения ехала на квадроцикле с опасным превышением скорости, она не справилась с управлением и врезалась в нежилое строение.

А результате 11-летняя девочка погибла на месте. Ещё три человека, в том числе 2-летний ребёнок, получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель квадроцикла находилась в состоянии алкогольного опьянения, с ней ехали дочь, маленький ребёнок и знакомая.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате ДТП в Архангельской области.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео