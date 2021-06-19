В Татарстане девочка погибла из-за потерявшего управление квадроцикла

В Татарстане один человек погиб, ещё трое пострадали в результате происшествия с участием квадроцикла. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Инцидент
А результате 11-летняя девочка погибла на месте. Ещё три человека, в том числе 2-летний ребёнок, получили травмы и были госпитализированы.
По предварительным данным, водитель квадроцикла находилась в состоянии алкогольного опьянения, с ней ехали дочь, маленький ребёнок и знакомая.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно, что три человека погибли в результате ДТП в Архангельской области.