https://static.news.ru/photo/c29dfc28-5188-11ea-9dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге проводится эвакуация в двух районных судах. Причиной послужили анонимные сообщения о заложенных в зданиях бомбах.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. По её данным, речь идёт об Октябрьском и Петродворцовом районных судах.

Кроме того, ещё один суд вернулся к работе после аналогичных сообщений о минировании.

Василеостровский суд вернулся к работе после эвакуации, — передаёт РИА Новости данные пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что детские сады эвакуируют во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Во Владивостоке сообщения о заминировании получили 10 детских садов.