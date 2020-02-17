В Санкт-Петербурге проводится эвакуация в двух районных судах. Причиной послужили анонимные сообщения о заложенных в зданиях бомбах.
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. По её данным, речь идёт об Октябрьском и Петродворцовом районных судах.
Кроме того, ещё один суд вернулся к работе после аналогичных сообщений о минировании.
Василеостровский суд вернулся к работе после эвакуации, —
передаётРИА Новости данные пресс-службы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что детские сады эвакуируют во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Во Владивостоке сообщения о заминировании получили 10 детских садов.
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