В столице Сомали произошёл взрыв со стрельбой

Взрыв прогремел в 7.30 по местному времени во время часа пик. По сведениям источника в полиции, инцидент произошёл в районе, где располагался бывший президентский дворец. Впоследствии стало известно, что взрывом была уничтожена местная школа Мукассар, в ходе теракта пострадали учащиеся школы. Причиной взрыва стала бомба, прикреплённая к автомобилю.

The scene of the morning blast showed the destruction of buildings along the K4-Tarabunka road in #Mogadishu with reports that civilians, including students, were injured in the attack. A rescue operation is underway. #Somalia . pic.twitter.com/owbJ4F4AOS