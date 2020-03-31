Врачи из Москвы сообщили о гибели пяти пациентов. Причиной смерти стал COVID-19. Возраст скончавшихся составлял от 61 до 74 лет.
Отмечается, что четверо из погибших были в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. У всех пациентов были выявлены и другие заболевания. В частности, кардиосклероз, гипертоническая болезнь и ХОБЛ. У одной из пациенток была онкология.
На данный момент российским врачам удалось обнаружить 2337 заболевших, более 100 человек выписаны из больниц, а 22 человека погибли от коронавируса.
NEWS.ru ранее информировал, что специалисты из НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве.
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