https://static.news.ru/photo/9522cee8-7390-11ea-917a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Врачи из Москвы сообщили о гибели пяти пациентов. Причиной смерти стал COVID-19. Возраст скончавшихся составлял от 61 до 74 лет.

Отмечается, что четверо из погибших были в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. У всех пациентов были выявлены и другие заболевания. В частности, кардиосклероз, гипертоническая болезнь и ХОБЛ. У одной из пациенток была онкология.

На данный момент российским врачам удалось обнаружить 2337 заболевших, более 100 человек выписаны из больниц, а 22 человека погибли от коронавируса.

NEWS.ru ранее информировал, что специалисты из НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве.